O Manchester City convidou o refugiado Andrii Kravchuk a treinar com a equipa de sub-23 depois do jovem médio ucraniano ter rescindido com o Torpedo de Moscovo na sequência da invasão da Ucrânia.

Kravchuk estava na Turquia, com o Torpedo de Moscovo, a realizar um estágio de preparação quando começou a invasão da Ucrânia. Com a ajuda do compatriota Oleksandr Zintchenko, que está no City desde 2016, conseguiu viajar para Inglaterra e, agora, vai poder começar a treinar nas instalações do clube da Premier League.

A família de Kravchuk ficou em Kiev o que deixa o jovem jogador «verdadeiramente inquieto», mas também com uma nova esperança por poder retomar a atividade física. «As últimas semanas e os últimos meses foram muito difíceis, mas poder voltar a pisar um relvado tem um grande significado para mim», disse o jogador citado pela BBC.