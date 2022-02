Rui Vitória deixou uma mensagem de solidariedade para com a Ucrânia nas redes sociais e manifestou a sua convicção, pela experiência recente que teve no Spartak de Moscovo, que a maioria dos russos não se identifica com a «barbaridade» que está a acontecer no país vizinho.

«Nos meses em que estive na Rússia, encontrei um povo amistoso, afável e de paz, pessoas que em nada se identificam com a barbaridade que está a acontecer na Ucrânia», escreveu o treinador português nas redes sociais.

O antigo treinador do Benfica iniciou a presente temporada no Spartak Moscovo, mas foi afastado do comando técnico da equipa moscovita a 15 de dezembro de 2021, na sequência dos resultados abaixo das expetativas do clube moscovita.