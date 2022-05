Um ataque russo a uma escola em Lugansk fez pelo menos dois mortos, mas as autoridades ucranianas temem que haja sessenta vítimas mortais debaixo dos escombros.

De acordo com o governador da região, Serhiy Gaidai, o ataque na aldeia de Bilohorivka ocorreu no sábado à tarde, quando um avião russo largou uma bomba sobre o edifício, onde estavam abrigadas à volta de noventa pessoas.

Segundo a mesma fonte, as duas vítimas mortais eram crianças de 11 e 14 anos. «É provável que 60 pessoas tenham morrido debaixo dos escombros do edifício», disse também Gaidai, no seu canal do Telegram, que adiantou que o incêndio resultante do ataque demorou quatro horas a ser extinto pelos bombeiros.

28 das cerca de 90 pessoas que se abrigavam no edifício foram resgatadas com vida.

