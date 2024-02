A Federação da Ucrânia anunciou que os árbitros do país vão ser submetidos a um polígrafo (detetor de mentiras) antes dos jogos face à enorme contestação que tem existido nos jogos do campeonato local.

Uma medida radical para combater as suspeitas de corrupção que têm minado a credibilidade do campeonato ucraniano. A nova direção do Comité de Árbitros e a administração da federação liderada por Shvchenko vão agora formar uma equipa para desenvolver a melhor forma de aplicar a utilização do polígrafo antes de cada jogo.

Além disso, o organismo presidido pelo antigo internacional Andriy Shevchenko vai também implementar um sistema de sorteio de árbitros em detrimento das atuais nomeações, também com o sentido de acabar com as suspeitas de resultados combinados.