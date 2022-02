Um grupo de jogadores brasileiros e as respetivas famílias deixaram o bunker onde estava retidos em Kiev desde quinta-feira e, na sequência de uma arriscada viagem, conseguiram chegar à estação de comboios de onde vão procurar chegar a um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia. Maria Souza, mulher de Marlon, jogador do Shakhtar Donetsk, publicou um vídeo nas redes sociais onde se pode sentir a ansiedade e desespero do grupo que incluiu várias crianças.

O grupo estava fechado num bunker desde quinta-feira e já tinha solicitado, por várias vezes, ajuda ao governo brasileiro para encontrar uma forma de deixar a capital ucraniana em segurança. As autoridades brasileiras sugeriram que o grupo procurasse chegar à estação de comboios, mas teriam de chegar lá por conta própria, sem qualquer apoio ou garantia de segurança.

Uma proposta inicialmente recusada pelo grupo devido à presença de várias crianças, mas depois da Ucrânia ter anunciado um recolher obrigatório a partir deste sábado, os brasileiros decidiram arriscar a viagem.

Juntaram vários carros, bem identificados com bandeiras brasileiras, e rumaram à estação. É esse momento que Maria Souza revela, entre choros e pedidos de orações, nas redes sociais. «Estamos saindo daqui agora, vai ter três trens este sábado. Estamos saindo com a nossa família, com todos os brasileiros para a estação de trem. É muito assustador. Vamos tentar chegar antes do recolher obrigatório», conta a mulher de Marlon durante a viagem.

A viagem decorreu sem incidentes, mas agora o grupo terá ainda pela frente uma viagem de onze horas até porto seguro. Mais tarde, Marlon publicou um novo vídeo, já com a família, mais aliviada, dento do comboio em andamento.