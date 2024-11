A propósito da sexta ronda da Divisão B da Liga das Nações, a Ucrânia inaugurou o marcador na Albânia ao cabo de cinco minutos.

Num encontro decisivo para definir o futuro na prova, Zinchenko, esta noite a jogar como médio, assinou o 0-1. No momento de festejar, o jogador do Arsenal ergueu uma camisola com o número 1000, o que corresponde aos dias desde a invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Entretanto, aos 10 minutos, Yaremchuk, avançado ex-Benfica, aplicou o 0-2.

Em caso de triunfo, e derrota de Geórgia e Albânia, a Ucrânia garante o acesso ao play-off de promoção à Divisão A.

Oleksandr Zinchenko scores a quick goal in the match Ukraine - Albania



Instead of celebrating, he showed the world a shirt with the number «1000»



1000 days since the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine pic.twitter.com/OJ4rMf4njr