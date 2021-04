Mircea Lucescu conduziu o Dínamo Kiev à conquista do título de campeão ucraniano, colocando um ponto final no domínio do Shakhtar Donetsk iniciado em 2016/17 por Paulo Fonseca e ao qual Luís Castro deu sequência na época passada.

O Dínamo Kiev dependia apenas de si próprio para pôr as mãos no 16.º campeonato já neste domingo e aplicou ma goleada por 5-0 ao Inhulets, enquanto o Shakhtar perdeu por 2-0 na visita ao terreno do Oleksandriya.

A três jornadas do final do campeonato, a equipa da capital ucraniana tem 58 pontos, mais 13 do que o conjunto de Luís Castro, que segue no segundo lugar.

Lucescu, recorde-se, foi treinador do Shakhtar entre 2004 e 2016 e é visto como uma lenda do rival do Dínamo Kiev. No início desta temporada, os adeptos do Dínamo tentaram inclusive travar a contratação do treinador de 75 anos que chegou mesmo a demitir-se do cargo poucos dias após ser contratado. Acabou por recuar na decisão e conduzir a equipa a um campeonato quase imaculado com 18 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota até ao momento. Apesar disso, até há poucos dias ainda era alvo de contestação.