Multiplicam-se os cancelamentos de competições desportivas que estavam previstas realizar-se em solo russo, em forma de protesto contra a invasão da Ucrânia. Só esta segunda-feira foram desmarcadas provas de badminton, karaté e natação em águas abertas.

A Federação Internacional de Badminton anunciou o cancelamento de todos os torneios agendados para a Rússia e Bielorrússia e garantiu que não entregará aos dois países a organização de futuros eventos.

Também os organizadores do Oceanmann, o circuito internacional de natação em águas abertas, decidiram cancelar todas as provas do seu calendário, que conta com um total de 25 eventos e passa por Portugal, previstas para a Rússia.

O comité executivo da Federação Mundial de Karaté tornou pública a intenção de procurar um novo país organizador para a etapa russa da Premier League de 2022, que deveria decorrer em Moscovo, entre 7 e 9 de outubro.

Na sexta-feira, o Comité Olímpico Internacional (COI) pediu a todas as federações desportivas internacionais que cancelem ou mudem de local quaisquer competições planeadas para solo russo ou bielorrusso, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

A UEFA retirou à Rússia a organização da final da Liga dos Campeões, inicialmente prevista para São Petersburgo e transferida para Paris, mantendo-se a data de 28 de maio, e os organizadores do Mundial de Fórmula 1 cancelaram o Grande Prémio da Rússia de 2022, que deveria decorrer em Sochi, em 25 de setembro.

A FIFA também cancelou a realização de jogos na Rússia, admitindo que as seleções de futebol do país joguem em campo neutro, sem espetadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.