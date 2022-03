Anatoliy Tymoshchuk é um nome bastante conhecido no futebol europeu dos últimos anos.

Antigo médio, nasceu na Ucrânia, país que representou ao mais alto nível em 144 ocasiões, com quatro golos marcados. No país natal, representou ainda o Volyn e o Shakhtar Donetsk, e lá fora vestiu as cores do Bayern Munique, do Kairat e... do Zenit.

E é precisamente no clube russo que o agora técnico de 42 anos trabalha, como treinador-adjunto da equipa de São Petersburgo.

Até agora, Tymoshchuk ainda não se pronunciou sobre a invasão russa à Ucrânia, e isso motivou esta quinta-feira críticas de Yevhen Levchenko, ex-avançado ucraniano que partilhou balneário com o antigo capitão formação nacional da Ucrânia, precisamente na seleção.

«Tolik, como assim? És da Ucrânia. Como podes ficar em silêncio e continuar a trabalhar na Rússia? Jogámos juntos na mesma equipa, vestimos a camisola [da Ucrânia] com orgulho, cantámos o hino, ganhámos e perdemos. E agora estás em silêncio. Tolik, como vais viver com isso?», escreveu Levchenko, que passou também pelo Shakhtar, além do CSKA Moscovo e de clubes como o Vitesse, o Sparta de Roterdão e o Groningen.