Tornike Shengelia, basquetebolista georgiano que chegou a passar pela NBA, decidiu abandonar o CSKA Moscovo, equipa que representava desde 2020.

«Tomei esta decisão em protesto contra a invasão Rússia à Ucrânia. Não posso continuar a jogar pelo clube do exército russo», afirmou o jogador em declarações ao jornal georgiano Commerstant.

Tornike Shengelia, que era um dos principais basquetebolistas do CSKA Moscovo, tem usado as redes sociais para se mostrar solidário para com o povo ucraniano.

Recorde-se que em 2008 a Geórgia esteve em conflito com a Rússia, que apoiou militarmente e reconheceu a independência de duas regiões separatistas georgianas - Ossétia do Sul e Abecássia - situadas junto à fronteira entre os dois países.