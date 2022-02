Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) pediu esta segunda-feira a suspensão da Federação Russa de Futebol, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o organismo começou por criticar as sanções leves da FIFA à Rússia.

«A FIFPro não concorda de todo com a decisão da FIFA, que falha assim na proteção dos jogadores e na oferta de uma liderança clara do nosso desporto ao impor as sanções mais leves à Federação Russa de Futebol. Atendendo às ações da Rússia nas últimas semanas, a participação de equipas russas em provas da UEFA ou da FIFA ou o cumprimento de funções executivas no futebol internacional não é uma possibilidade», lê-se, no comunicado.

«A FIFPro apoia todos os jogadores e instituições do futebol em todo o mundo que optem por não jogar com equipas russas neste momento angustiante que vivemos. As nossas associações na Polónia, na Súecia e na República Checa estão em contacto direto com os jogadores, cujas posições de não jogarem, independentemente do local, estão firmes. Muitos outros jogadores e instituições demonstraram o seu apoio. Apelamos por isso a suspensão da Federação Russa de Futebol com efeito imediato e até que a paz, a segurança e a ordem sejam restabelecidas», acrescentou a organização.

A FIFPro acrescenta ainda que a «agressão da Rússia» é um teste à dignidade humana e à ordem pela lei e que as políticas passadas de neutralidade no futebol já falharam, por isso esta situação «tem de marcar um ponto de viragem na maneira como o desporto se envolve com a sociedade e na forma como defende a democracia e os direitos humanos.»

Por último, a FIFPro deixa uma palavra de solidariedade ao povo ucraniano e garante ajuda na evacuação das pessoas que queiram fugir do país.