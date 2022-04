Parte do relvado com crateras, muros destruídos e veículos militares russos abandonados. É desta forma que se pode resumir o estado em que ficou o estádio do FK Borodyanka, clube ucraniano da mesma cidade nos arredores de Kiev.

Segundo relatos de jornalistas locais, o recinto do clube até foi dos mais poupados de uma cidade que foi arrasada pela presença das tropas russas e de vários ataques aéreos de que foi alvo.

