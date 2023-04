A Ucrânia decidiu vetar a presença das suas seleções nacionais em eventos onde participem atletas da Rússia e da Bielorrússia, de acordo com um decreto publicado pelo Ministério dos Desportos ucraniano nesta sexta-feira.

Segundo o despachado oficial, a autoexclusão inclui torneios olímpicos, não-olímpicos e Paralímpicos.

A posição da Ucrânia motivou críticas de alguns atletas nacionais e surge como resposta à decisão recente do COI [Comité Olímpico Internacional], que permitiu o regresso de atletas com passaportes russos e bielorrussos, desde que compitam como neutros.

Na quinta-feira, a Federação Internacional de Triatlo seguiu os passos do ténis de mesa, do taekwondo e da esgrima, que aprovaram o regresso às competições internacionais dos atletas russos e bielorrussos, ao contrário do atletismo e desporto equestres, que mantiveram a exclusão.