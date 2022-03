Viktor Korniienko, defesa de 23 anos do Shakhtar Donetsk, alistou-se como voluntário no exécito ucraniano que está a defender o país da invasão russa. O jogador foi destacado para dar apoio à frente de batalha, estando nesta altura encarregado de retirar os feridos e abastecer os compatriotas que estão na primeira linha.

Korniienko é natural de Poltava, foi formado no Shakhtar e chegou a jogar por empréstimo no Mariupol. Há duas épocas que integra o plantel principal do clube, já é internacional ucraniano e coleciona várias chamadas às seleções jovens.

Para além de Korniienko, também o guarda-redes Andriy Pyatov e os defesas Mykola Matvkienko e Valeriy Bondar já manifestaram apoio à guerra e disponibilidade para defender o país se forem chamados a isso.