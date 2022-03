O estádio Yuri Gagarin, em Chernihiv, foi arrasado por um míssil russo e ficou visivelmente destruído.

Casa do Desna, clube da terra natal e onde o internacional ucraniano Andriy Yarmolenko iniciou a carreira, tem agora as bancadas centrais desfeitas, ficou alagado em lama e com destroços na zona do relvado.

O Shakhtar foi um dos clubes que partilhou imagens da destruição provocada pelo ataque russo.

Veja o impressionante ‘antes e depois’: