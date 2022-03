Os jogadores do Burnley e do Chelsea, assim como a maioria dos adeptos presentes no Estádio Turf Moor, uniram-se num minuto de aplauso para o povo ucraniano, antes do duelo entre as duas equipas, que terminou com uma goleada dos blues.



Porém, muitos adeptos do Chelsea decidiram entoar nessa altura um cântico de apoio a Roman Abramovich, empresário russo que teve de abandonar a presidência do clube.



A atitude foi duramente criticada, inclusivamente pelo treinador da equipa londrina, Thomas Tuchel.



«Não era o tempo para o fazer. Se queremos mostrar a nossa solidariedade, façamo-lo todos juntos. Precisamos que os nossos adeptos comprometam-se com o minuto de aplauso. As pessoas da Ucrânia estão nos nossos pensamentos, têm o nosso apoio e todos devemos estar juntos, como um clube», salientou o técnico do Chelsea.



Veja o momento do incidente: