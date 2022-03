Sebastian Vettel tem sido uma das voz mais ativas na Fórmula 1 contra a guerra na Ucrânia e deu esta quinta-feira mais um grande exemplo no Bahrain, apresentando-se para os testes de pré-temporada com um capacete com as cores da bandeira ucraniana e uma mensagem simples: «No War».



O capacete do piloto alemão da Aston Martin tem ainda, na parte superior, a letra da música Imagine, de John Lennon



Tinha sido precisamente a ‘Grand Prix Drivers’ Association’ [GPDA], a associação de pilotos liderada por Sebastian Vettel, da Aston Martin, e George Russell, da Mercedes, a juntar os pilotos para uma mensagem pela paz.



Recorde-se que Nikita Mazepin, piloto russo que recentemente foi afastado da Haas, foi sancionado pela União Europeia. Nikita é filho de um oligarca russo que tem ligação ao Presidente Vladimir Putin e que era o principal patrocinador da escuderia norte-americana.