CEO do Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin revelou esta quinta-feira que um treinador das camadas jovens do clube foi morto na sequência da invasão militar da Rússia à Ucrânia.

Numa publicação nas redes sociais, o dirigente publicou algumas imagens dos estragos causados pelas ofensivas do exército russo e falou então sobre a morte do funcionário do clube, sem revelar a sua identidade.

«Um funcionário nosso faleceu ontem [quarta-feira]. Era treinador das camadas jovens. Foi morto por um fragmento de um projétil russo», começou por dizer.

Palkin continuou e, já depois de ter afirmado que a Rússia estava a tornar-se numa «pária», dirigiu-se diretamente ao povo russo: «A Rússia está a matar ucranianos. Parem com esta loucura! Não fiquem calados, falem! Caso contrário, será uma derrota pessoal vossa. Uma derrota que será lembrada por todas as gerações futuras», escreveu, dirigindo-se diretamente ao povo russo.»