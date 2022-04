O Shakhtar Donetsk anunciou que vai realizar quatro jogos amigáveis na Europa, nas próximas semanas, numa «tournée» para promover a paz e alertar para a guerra na Ucrânia.

O emblema do país invadido pelas tropas russas assegura que todas as receitas com «venda de bilhetes e publicidade» serão doadas aos «defensores da Ucrânia», entre os quais organizações voluntárias e médicos, além de servirem para ajudar crianças afetadas pelo conflito.

«Queremos falar sobre guerra e a paz na Ucrânia através destes jogos. Sobre a terrível guerra que a Rússia desencadeou contra a Ucrânia, sobre o sofrimento e a destruição que esta guerra trouxe ao nosso país. Sobre a paz – a necessidade de acabar com essa loucura, voltar à vida normal e reconstruir o país. As nossas mensagens são simples: Parem a Guerra na Ucrânia e Futebol pela Paz – isso diz tudo», disse Sergei Palkin, CEO do Shakhtar, citado pelos órgãos de comunicação do clube.

Já Dmytro Kuleba, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, afirmou que, com esta iniciativa, será possível «atrair a atenção do mundo para a agressão russa contra a Ucrânia e arrecadar mais fundos para o exército ucraniano».

O Shakhtar vai, assim, defrontar os gregos do Olympiakos (9 de abril), os polacos do Lechia Gdansk (14 de abril), os turcos do Fenerbahce (19 de abril) e ainda os croatas do Hajduk Split (1 de maio).