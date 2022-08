O campeonato ucraniano está de volta, mais de oito meses depois dos últimos jogos realizados no país, em dezembro de 2021. Gom a guerra a decorrer, o futebol regressa para transmitir um sinal de esperança e servir de veículo de divulgação das atrocidades cometidas pela Rússia.

O pontapé de saída foi dado às 11h00, no Estádio Olímpico de Kiev, com a realização do Shakhtar Donetsk-Metalist1925. O jogo, realizado à porta fechada por motivos de segurança, foi antecedido por momentos de forte emoção.

No Dia Nacional da Bandeira da Ucrânia, os jogadores das duas equipas e o árbitro apresentaram-se com bandeiras ucranianas. Seguiu-se o hino nacional e uma mensagem do presidente Volodymyr Zelensky.

Para dar o toque na bola que representou o regresso do campeonato ucraniano, foi convidado um jovem soldado, ferido na guerra.

Quando o soldado abandonou o relvado, depois de dar o pontapé de saída simbólico, foram notórias as lágrimas de Danylo Sikan, avançado de 21 anos do Shakhtar. Um momento arrepiante.

O hino nacional interpretado antes do Shakhtar-Metalist1925:

A mensagem de Volodymir Zelensky para os jogadores: