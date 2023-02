Mais um golo de Andriy Shevchenko!

O antigo avançado, que se notabilizou, sobretudo, com a camisola do Milan, tem sido uma peça ativa nos esforços da Ucrânia para se restabelecer da invasão russa que destruiu parte do país no último ano, e volta agora a mostrar continuar com esse esforço.

Segundo anunciou a página do Parlamento ucraniano, o também antigo selecionador da Ucrânia conseguiu recolher 600 mil euros que vão financiar a reconstrução do Estádio Champion, que ficou gravemente danificado após ataques das forças russas.

O recinto, localizado em Irpin, perto de Kiev, vai ser reabilitado graças ao dinheiro angariado por Shevchenko.

Andriy Shevchenko has completed the fundraising of €600k for the reconstruction of the "Champion" stadium in Irpin near Kyiv, which was damaged heavily as a result of the Russian invasion during Feb / March last year https://t.co/WPhWj6HpqP