Um novo capítulo para o «faz tudo» no futebol ucraniano. Andriy Shevchenko foi eleito, esta quinta-feira, presidente da Federação de Futebol da Ucrânia. O antigo internacional era o único candidato ao cargo e foi unânime no ato eleitoral que decorreu em Kiev.

Aos 47 anos, Shevchenko, outrora selecionador da Ucrânia, entre 2016 e 2021, sucede a Andriy Pavelko, suspenso por alegada corrupção.

Entretanto, o AC Milan, clube que o antigo avançado representou entre 1999 e 2006, e na época de 2008/09, já congratulou Shevchenko.

Congratulations and the best of luck to Andriy Shevchenko who has been elected president of the Ukrainian Association of Football! 🇺🇦



Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva! 🇺🇦… pic.twitter.com/6JM0oua7wq