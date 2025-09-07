Heorhiy Sudakov reagiu ao bombardeamento russo que destruiu por completo o apartamento no qual residia em Kiev e onde se encontrava a família do jogador do Benfica no momento do ataque nesta madrugada.

«Como a minha casa ficou depois desta noite. A minha esposa, a minha filha e a minha mão estavam em casa nesse momento», escreveu o futebolista contratado há uma semana pelos encarnados ao Shakhtar Donetsk.

Na publicação disponível no Instagram estão vídeos e fotografias impressionantes da destruição dos andares superiores do prédio e, mais ao detalhe, do interior do apartamento.

Sudakov está concentrado com a seleção da Ucrânia, que se encontra em Wroclaw, Polónia, a preparar os jogos da fase de apuramento para o Mundial 2026.