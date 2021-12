A SAD da UD Oliveirense confirmou que o plantel da equipa de Oliveira de Azeméis, da Liga 3, está em isolamento depois de terem sido detetados alguns casos positivos de covid-19.

«A União Desportiva Oliveirense SAD informa que o seu plantel profissional se encontra em isolamento profilático como medida preventiva. Aquando do regresso aos trabalhos, a UDO testou todos os elementos afetos à equipa profissional para regressarem em segurança aos trabalhos e foram detetados alguns casos positivos de covid-19», referiu o clube, em nota oficial através das redes sociais, na noite de quinta-feira.

A equipa comandada por Fábio Pereira, atual terceira classificada da série A da Liga 3, com 23 pontos – menos dois do que o líder Felgueiras 1932 e menos um do que o Sp. Braga B – tem o próximo jogo agendado para 8 de janeiro, sábado, na receção ao Montalegre.