Luis Muñoz, do Arsenal, tornou-se esta quarta-feira no jogador mais jovem a jogar na UEFA Youth League. O médio de apenas 13 anos entrou no triunfo do Arsenal (4-2) frente ao Bayern Munique.

Nas outros jogos da jornada, o Benfica e o Sporting garantiram a qualificação para os 16 avos da competição. 

Nascido a 18 de dezembro de 2011, o atleta - com 13 anos, 11 meses e 15 dias - entrou aos 85 minutos. Ultrapassou, portanto, Liam Payas, que jogou pelo Lincoln Red Imps com 14 anos, três meses e um dia em setembro de 2024.

Emerson Nwaneri, irmão de Ethan Nwaneri (que atua na equipa principal), também entrou aos 85 minutos, fazendo a estreia na Youth League aos 15 anos.

No mesmo jogo quem brilhou foi Max Dowman, que bisou (38m e 90+6m). O médio ofensivo de 15 anos, que é o mais jovem de sempre a marcar na Youth League, já realizou cinco jogos pela equipa principal dos «Gunners» na presente temporada. 

O Arsenal lá venceu, mas ficou-se pelo 30.º lugar da fase de Liga, com três pontos. Apenas os 22 primeiros garantem um lugar na próxima fase. Juntam-se dez clubes apurados da terceira eliminatória do caminho dos campeões, na qual o FC Porto defronta o Betis esta tarde. Já o Bayern Munique é 31.º também com três pontos. 

