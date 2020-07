A equipa júnior do Benfica regressou neste domingo ao trabalho no Benfica Campus, no Seixal, para preparar a participação na final a 8 da UEFA Youth League. Os encarnados vão defrontar o Dínamo Zagreb nos quartos de final da competição, a realizar em 18 e 19 de agosto, na Suíça.

Os jogos da final a 8 da UEFA Youth League serão realizados no Estádio Colovray, em Nyon. As meias-finais serão disputadas a 22 de agosto e o jogo final da competição realiza-se no dia 25.

Os sub-19 do Benfica obtiveram a permissão da Federação Portuguesa de Futebol para o regresso aos treinos coletivos, após a devida autorização da Direção-Geral da Saúde.

Durante as próximas semanas de trabalho, 15 dos 21 jogadores da equipa vão ficar em regime de internato no Benfica Campus, já que residem longe do Seixal ou em zonas consideradas de maior risco.

«Todos os jogadores aceitaram, durante este período, residir no Benfica Campus. Para nós é uma segurança muito maior. Não é fácil para eles, tendo em conta que ainda são cinco a seis semanas de preparação, mas não era possível de outra forma. Temos a nossa equipa da área social a acompanhá-los, temos até algumas pessoas da área técnica que preferiram ficar connosco e estabelecemos entre todos uma escala para que os jogadores não sintam que são apenas eles que têm de passar o tempo livre no Seixal», explicou Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação do Benfica, à BTV, revelando ainda: «Os atletas e todo o staff serão testados em Nyon e antes de partirem para a Suíça.»