O Benfica entrou com o pé direito na Fase de Liga da UEFA Youth League. Os encarnados golearam os azeris do Qarabag por uns incríveis 7-1 e somaram os primeiros três pontos na competição.

As águias eram claras favoritas no primeiro encontro da Youth League frente a uma equipa pouco conhecida do Qarabag. A resistência dos azeris durou pouco mais de cinco minutos. Gonçalo Oliveira cruzou para Francisco Silva e o avançado deixou a bola para Miguel Figueiredo abrir o marcador.

Depois seguiu-se um recital de Gonçalo Moreira (15m, 17m, 26m e 38m). O extremo do Benfica estava endiabrado e marcou um poker em 20 minutos, três dos golos em apenas 11. Pelo meio, Francisco Silva também escreveu o nome na lista dos marcadores.

Destaque ainda para duas bolas nos ferros da baliza azeri, primeiro por Tiago Parente que depois de um remate rasteiro fora da área atirou em cheio no poste direito e depois já em cima do intervalo Hasanov desviou o remate de Umeh para a barra.

A segunda parte começou como terminou a primeira. 30 segundos decorridos e Francisco Silva teve nos pés o 7-0 depois de uma falha clamorosa da defesa do Qarabag. O avançado do Benfica tentou picar a bola por cima do guarda-redes Hasanov, mas o chapéu foi muito por cima da baliza.

O Benfica continuou a pressionar e chegou ao 7-0 à passagem dos 61 minutos. Canto marcado de forma rápida, José Neto encontra o central belga Ndembi e este só teve de fazer «um passe» para mais golo no encontro.

Já dentro dos dez minutos finais, o Qarabag marcou o golo de honra. Grande jogada de Mikayilov na esquerda, conseguiu passar por Ndembi e assistiu para Gazibayov fazer o único golo dos azeris no encontro.

Com este triunfo, o Benfica soma três pontos e está no primeiro lugar da fase de Liga da UEFA Youth League com um saldo positivo de seis golos, já o Qarabag não consegue a melhor estreia na competição e sai goleado de Lisboa.