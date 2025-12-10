O Benfica venceu (3-0) o Nápoles na sexta e última jornada da fase de Liga da UEFA Youth League. Com este triunfo, as águias garantem que ficam nos seis primeiros, jogando, assim, em casa nos 16 avos da competição.

O Benfica tinha uma baixa de peso para esta partida. José Neto, campeão do Mundo sub-17 por Portugal, esteve de fora por constar na lista de convocados para a equipa principal. Porém, acompanhou-se de Dahl, António Silva e João Rego para assistir ao encontro no Seixal.

Há, inclusive, a expectativa de que o lateral de 16 anos possa estrear-se nas mãos de José Mourinho.

Recorde o filme do jogo.

Primeira parte de eficácia

Ainda assim, os jovens encarnados tiveram uma entrada forte e ao segundo minuto enviaram uma bola ao ferro como aviso. Perda de bola do Nápoles em zona proibida e Gonçalo Moreira acertou em cheio no poste.

Depois disso o jogo passou por uma fase de poucas oportunidades claras de golo. Baridó ainda testou a atenção de Diogo Ferreira, mas o guardião benfiquista respondeu à altura.

O golo estava reservado para antes da meia hora de jogo. Numa jogada de insistência, pelo lado direito, Gonçalo Moreira serviu Francisco Silva, que de cabeça faturou para inaugurar o marcador (28m).

O melhor estava reservado para o fim

A segunda parte trouxe a primeira grande oportunidade dos italianos. Na sequência de um livre no lado direito, Gonçalo Oliveira desviou para a própria baliza, mas Diogo Ferreira com uma grande defesa evitou o autogolo.

O Benfica esteve perto de dilatar por duas ocasiões. Primeiro por Gonçalo Moreira, que na cara do golo permitiu a defesa do guarda-redes adversário. Depois, Francisco Silva viu um defesa e cortar a bola na linha de golo.

Depois do aviso veio mesmo o golo que «sentenciou» a partida. Canto para as águias, com Gonçalo Moreira na cobrança e Gonçalo Oliveira a finalizar de cabeça para o 2-0 (72m).

O melhor estava ainda guardado para o fim. João Afonso, pelo lado direito, a fazer um passe de letra para Duarte Soares que, de bicicleta, finalizou uma bela jogada. Estava feito o 3-0 (79m).

Sem mais golos na partida o apito final ditou a quinta vitória em seis jogos para o Benfica. Com este triunfo (3-0), o Benfica sobe à condição ao segundo lugar com 15 pontos. O Real Madrid precisa apenas de um empate para ultrapassar as águias.

Para todos os feitos, o Benfica garante que joga em casa nos 16 avos contra uma das equipas classificadas entre o 17º e o 22º lugar. O Nápoles, por sua vez, fica em 25.º e falha o acesso à fase a eliminar.

O sorteio para a próxima fase realiza-se esta sexta-feira [14h30]. Os 16 avos jogam-se, a uma mão, entre os dias 3 e 4 de fevereiro.