O Benfica foi derrotado nas grandes penalidades por 4-3, depois de um empate a dois golos frente ao AZ Alkmaar e acabou eliminado nos 16-avos de final da UEFA Youth League.

As jovens águias não podiam ter pedido um começo de jogo melhor. Logo ao minuto três, depois de uma boa jogada de Francisco Neto na lateral esquerda, João Rêgo foi o mais esclarecido dentro da área do AZ Alkmaar e atirou para o fundo das redes.

A equipa neerlandesa respondeu à passagem do minuto 20. Bouziane cruzou para a cabeça do isolado Smits, mas o avançado rematou por cima da baliza de Voitinovicius.

Pouco depois foi a vez do Benfica voltar a criar perigo. Ao minuto 28, canto marcado do lado direito, um primeiro desvio de Gonçalo Oliveira e a bola ficou a pingar à boca da baliza. Martim Fernandes e Gustavo Varela tentaram emendar mas sem conseguir concretizar.

Depois de uma primeira parte que começou da melhor forma para as águias, do segundo tempo não se pode dizer a mesma coisa.

Em apenas seis minutos o AZ Alkmaar deu a volta. Logo no primeiro minuto da segunda parte Bouziane pegou na bola, tirou Guilherme Peixoto da frente e rematou fora da área para o empate.

O médio neerlandês estava intratável e logo a seguir assistiu Smits (52m) que contornou facilmente o guarda-redes Voitinovicius e concretizou a reviravolta no marcador.

O Benfica esteve apático a maior parte do segundo tempo, mas em cima do minuto 90, Gustavo Varela fez o empate e levou o jogo para grandes penalidades.

Nos pontapés da marca do castigo máximo o AZ Alkmaar foi mais forte. Gustavo Varela e Martim Fernandes falharam para as águias, já Oerip não concretizou para os neerlandeses. O resultado final ficou 4-3 e as jovens águias ficam pelo caminho nesta edição da UEFA Youth League.