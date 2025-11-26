O FC Porto foi derrotado pela primeira vez nesta edição da UEFA Youth League, depois de perder por 4-0 frente ao Betis, na primeira mão da terceira eliminatória do «Caminho dos Campeões».

RECORDE O FILME DO ENCONTRO.

Depois de ter «atropelado» o Bravo da Eslovénia por 8-1 no agregado na eliminatória anterior, era agora o Betis que tinham pela frente na terceira fase da Youth League. Foram os espanhóis que começaram melhor no encontro e obrigaram Gonçalo Ribeiro a uma excelente intervenção logo aos três minutos de jogo. Iván Corralejo cruzou para o cabeceamento de Antonio Gonzalez que obrigou o guardião portista a uma defesa apertada.

Os andaluzes entraram com tudo e Gonçalo Ribeiro foi novamente chamado à ação à passagem do minuto 15. O guarda-redes dos «azuis e brancos» travou o remate de Ricardo Funez após uma recuperação de bola do Betis que tinha dado lugar a um contra-ataque de Corralejo.

À terceira foi de vez e o Betis chegou mesmo ao golo. Canto batido do lado esquerdo por Jose Antonio e Rodrigo Marina cabeceou isolado, em arco, para o fundo das redes portistas.

Os jovens dragões acusaram o golo sofrido e pouco depois os andaluzes faturaram novamente. Antonio Gonzalez recebeu a bola do lado esquerdo, passou por Rafael Magalhães e Dermici com alguma facilidade e só parou quando rematou rasteiro e colocado para o fundo das redes dos dragões.

O FC Porto reagiu ao tento sofrido por intermédio de Guilherme Carvalho, que arriscou de meia distância para uma boa defesa de Manu González. No entanto, o sentido do jogo continuou a favor do Betis que voltou a marcar pouco depois.

Grande passe de Corralejo a isolar Antonio Gonzalez que até falhou primeiro o passe para Rodrigo Marina, mas depois este devolveu-lhe a bola e Gonzalez só teve de encostar para o 3-0.

Na segunda parte, Sérgio Ferreira mexeu na equipa com três alterações nos 45 minutos, e o FC Porto parecia querer mostrar uma «nova face» no encontro. No entanto, o Betis quase sempre conseguiu travar as investidas pouco inspiradas dos dragões.

Apesar de o jogo ter «arrefecido», o Betis esteve quase sempre no controlo e chegou até com alguma normalidade ao 4-0. Um contra-ataque venenoso dos andaluzes, Gonçalo Ribeiro ainda conseguiu travar o primeiro remate de Rafa Oya, mas foi incapaz de evitar a recarga do jovem do Betis.

Com este resultado, o FC Porto complica, e muito, a tarefa para a segunda mão da eliminatória em muitas dificuldade e acaba por sofrer a primeira derrota na competição desta temporada.