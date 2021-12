Com João Félix a ver, o Benfica venceu o Dínamo Kiev por 1-0, no Seixal, na última jornada do Grupo E da UEFA Youth League e com este resultado apurou-se para os oitavos de final da prova.

Os encarnados já tinham garantido pelo menos o acesso ao play-off (via segundo lugar), mas chegaram a esta jornada com 12 pontos, menos um do que os ucranianos, que haviam goleado as águias por 4-0 no primeiro jogo.

Desde então, as águias venceram todos os jogos (dois contra o Bayern Munique e dois contra o Barcelona) e voltaram a somar os três pontos nesta terça-feira no Benfica Campus. Luís Semedo (44 minutos) marcou o único golo do jogo.

O Dínamo Kiev deu boa réplica, rematou duas vezes aos ferros - uma em cada parte - mas a expulsão do médio Brazhko aos 77 minutos comprometeu as aspirações da equipa visitante, que cai assim para o segundo lugar do Grupo E e terá de disputar o play-off.

O Benfica junta-se assim ao Sporting nos oitavos de final da Youth League. O FC Porto, a outra equipa portuguesa em prova, foi eliminado.

Onze do Benfica: Samuel Soares; João Tomé, Tomás Araújo, António Silva e Rafael Rodrigues; João Neves, Nuno Félix e Martim Neto; Pedro Santos, Luís Semedo e Diego Moreira.

Também utilizados: Ricardo Marques, João Neto, João Resende e Hugo Félix.