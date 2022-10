FC Porto e Sporting entram em campo esta terça-feira, em jogos da terceira jornada da fase de grupos da UEFA Youth League.

Os dragões recebem o Bayer Leverkusen às 12h00, em Gaia. A equipa de Capucho segue no segundo lugar do Grupo B, com três pontos, enquanto os farmacêuticos são últimos colocados, sem qualquer ponto somado. Pode acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.

Já os verde e brancos, têm encontro marcado com o Marselha, em França, às 13h00. A equipa leonina lidera o Grupo D com quatro pontos e os gauleses têm apenas um. Também poderá seguir todas as incidências deste jogo AO MINUTO.