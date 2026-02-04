VÍDEOS: Benfica sofre para chegar os «oitavos», mas elimina Slavia Praga
Encarnados conseguiram a reviravolta frente aos checos debaixo de chuva intensa no Seixal
O Benfica venceu esta quarta-feira o Slavia Praga por 3-2, no playoff da UEFA Youth League e garantiu a passagem aos oitavos de final da prova num encontro marcado pelas condições climatéricas adversas. Os encarnados estiveram a perder por duas vezes, mas já dentro dos últimos 15 minutos conseguiram completar a reviravolta no marcador e passar à fase seguinte.
RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.
Apesar do segundo lugar alcançado na fase de liga, os encarnados sentiram dificuldades desde cedo para impor o seu futebol. Logo aos quatro minutos, o Slavia deixou o primeiro aviso, com Potmesil a criar perigo pela direita, obrigando Diogo Ferreira a ceder canto com dificuldades para agarrar a bola. O Benfica demorava a sair do seu meio-campo e mostrava-se surpreendido pela agressividade dos checos.
A resposta surgiu num lance de bola parada: Gonçalo Moreira bateu o canto e Rui Silva apareceu solto na área, mas o central foi surpreendido e permitiu a defesa de Petrenko. O aviso não foi suficiente e, aos 13 minutos, o Slavia chegou mesmo à vantagem. Rajhona conduziu pelo corredor central e serviu Suleiman, que disparou um remate potente, com a bola a bater no poste antes de entrar na baliza encarnada.
Com José Mourinho atento na bancada, o Benfica tentou reagir. Anísio Cabral desperdiçou uma boa oportunidade aos 22 minutos, falhando um desvio de calcanhar já dentro da área. A insistência acabaria por ser recompensada aos 26, após uma má abordagem defensiva do Slavia. Gonçalo Moreira recuperou a bola e abriu para Tiago Freitas, que, à entrada da área, rematou rasteiro e cruzado para o empate.
O golo deu confiança aos encarnados, que passaram a assumir o jogo. Petrenko teve de se aplicar para travar um remate de Anísio, após boa jogada coletiva, e pouco depois o Benfica esteve muito perto da reviravolta: contra-ataque rápido, cruzamento de Banjaqui e Umeh a acertar em cheio na trave, após inteligente simulação de Gonçalo Moreira.
A segunda parte novo susto para os encarnados. Logo aos 47 minutos, Potmesil cruzou longo da direita e a bola acabou por embater com estrondo na trave da baliza de Diogo Ferreira, num lance que gelou o Seixal.
Aos 55 minutos, o Slavia voltou a adiantar-se no marcador. Num lance algo confuso dentro da área benfiquista, a bola sobrou para Suleiman, que ganhou espaço e disparou um remate forte e rasteiro, sem hipóteses para o guarda-redes encarnado, assinando o 2-1.
Mais uma vez em desvantagem, o Benfica não se desorganizou. A insistência encarnada deu frutos aos 62 minutos com Gil Neves, entrado na segunda parte em destaque. O médio ganhou no jogo aéreo e assistiu de cabeça Gonçalo Moreira, que, com a ajuda do relvado já pesado pela chuva desferiu um remate potente, e restabeleceu a igualdade.
O domínio encarnado acentuou-se e as ocasiões começaram a suceder-se. Aos 75 minutos, Umeh cruzou com precisão para João Afonso, que tinha a baliza escancarada, mas Chalus apareceu no último instante a salvar o Slavia com um corte decisivo.
O momento-chave chegaria logo a seguir. Aos 76 minutos, Gonçalo Moreira voltou a assumir o protagonismo, com um canto perfeito para o segundo poste, onde Umeh surgiu no tempo certo para cabecear para o 3-2, consumando a reviravolta.
O Slavia ainda tentou responder e esteve perto do empate aos 82 minutos, quando Suleiman cruzou da esquerda e José Neto quase desviou para a própria baliza, com a bola a bater no poste esquerdo. Foi o último grande susto antes do apito final.
Num encontro difícil e marcado pelas condições meteorológicas, o Benfica mostrou capacidade de reação e confirmou a passagem aos oitavos de final da UEFA Youth League.