O Sporting bateu o Club Brugge (2-1) a contar para a quinta jornada da fase de Liga da Youth League. Com este triunfo, os jovens leões aplicaram a primeira derrota aos belgas na competição e garantem o apuramento para a próxima fase da competição, os 16 avos de final.

A primeira parte trouxe pouca emoção para Alcochete. O Club Brugge foi claramente superior. Apesar de não criar muito perigo, a formação belga tinha mais posse e levava mais remates à baliza. Defensivamente iam criando dificuldades ao Sporting, que não rematou em nenhuma ocasião na primeira metade.

As equipas recolheram aos balneários e o nulo manteve-se. Apesar de superioridade do Club Brugge, o empate ao intervalo justificava-se, tendo em conta a nulidade de oportunidades claras de golo.

SPORTING-CLUB BRUGGE: Recorde o filme do jogo.

Ora, a segunda parte trouxe uma atitude diferente por parte dos jovens leões.

Bafdili ultrapassou um adversário pelo lado direito e já dentro de área serviu Manuel Kissanga, que apenas desviou para fazer o primeiro golo da partida (50m).

O Brugge teve de correr atrás do resultado. Do outro lado, o Sporting também não baixou linhas e continuou a pressionar a equipa belga. Ambas as equipas beneficiaram de uma grande oportunidade para fazer o golo, mas os guarda-redes surgiram em grande plano.

No entanto, foi mesmo o Sporting quem conseguiu dilatar a vantagem na partida. Sandro Ferreira, acabadinho entrar, insistiu num lance individual e conseguiu ainda desviar para o fundo das redes. Estava feito o segundo da equipa da casa (79m).

O Club Brugge teve ainda capacidade de responder já em tempo de compensação. Musuayi, ponta-de-lança que entrou no decorrer da segunda parte, cabeceou para golo na sequência de um canto (90+2m).

Sem mais golos na partida, o apito final ditou um triunfo (2-1) do Sporting. Com este resultado, os jovens leões aplicam a primeira derrota ao Club Brugge e sobem ao sétimo posto com 11 pontos, garantindo um lugar na fase a eliminar da Youth League. Os belgas, por sua vez, são quintos com 12 pontos.

Os 16 avos de final juntam os 22 primeiros classificados da fase de liga, mais os dez clubes apurados da terceira eliminatória do caminho dos campeões, na qual está o FC Porto, que defronta esta tarde o Betis.

