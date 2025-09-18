O Sporting entrou com o pé direito nesta edição da UEFA Youth League depois de vencer o Kairat Almaty, do Cazaquistão, por 3-2, na primeira jornada da fase de liga da competição.

REVEJA AQUI O FILME DO ENCONTRO.

O jogo que decorreu na Cidade do Futebol, casa emprestada dos leões devido às obras no Estádio Aurélio Pereira, começou com algumas incursões com perigo por parte do estreante Kairat.

No entanto, o Sporting começou a dominar o encontro e chegou ao golo com alguma naturalidade. Aos 13 minutos, o polaco Daniel Ciesielski correspondeu da melhor forma ao canto de Grombahi e cabeceou ao primeiro poste para o 1-0.

Cerca de dez minutos depois houve novo golo para os leões. Flávio Gonçalves recebeu a bola à entrada da área, trabalhou bem sobre o adversário direto e rematou em arco para dilatar a vantagem no marcador.

A segunda parte começou com o Sporting por cima e logo no primeiro lance, Flávio Gonçalves teve nos pés o 3-0, mas Mendygaliyev, com uma grande mancha, evitou o golo leonino.

Quem não falhou foi Diogo Martins. Numa boa incursão pela esquerda, rematou forte com a bola a passar entre o guarda-redes e o poste esquerdo da baliza do Kairat.

Pouco depois houve penálti para o Sporting, mas Flávio Gonçalves acertou em cheio na barra e aqui começou o período mais negro dos «verde e brancos» no encontro.

Em seis minutos o Kairat marcou dois golos e com Daniel Ciesielski em destaque, pelas piores razões.

O jovem central do Sporting cometeu dois erros e os cazaques aproveitaram. Primeiro, Tuyakbayev recuperou uma bola e disparou um grande remate com a bola a entrar no ângulo direito da baliza de Miguel Gouveia.

Depois, novamente por intermédio de Tuyakbayev, Ciesielski perdeu a bola em zona proibida e o jogador do Cazaquistão teve só de rematar para uma baliza deserta.

Apesar da reação tardia do Kairat, o Sporting conseguiu mesmo vencer o encontro e começar a competição da melhor forma com os três pontos conquistados.