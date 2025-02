O Sporting está nos oitavos de final da UEFA Youth League. Os leões receberam e venceram o Mónaco na tarde desta quarta-feira por 4-0.

Os verde e brancos começaram a partida da melhor forma. Logo aos oito minutos Gabriel Silva aproveitou uma desatenção da defesa monegasca e inaugurou o marcador do encontro.

A superioridade do Sporting era visível e passou ainda mais à prática quando Flávio Gonçalves (29m) terminou de forma exímia um contra-ataque dos leões.

Na segunda parte Manuel Mendonça (46m) nem deu tempo aos adeptos para regressarem aos seus assentos. Recuperação rápida do Sporting e o jovem capitão rematou fora da área para o terceiro do jogo.

A partida ficou marcada com a expulsão do guarda-redes do Mónaco, Stawiecki, que fez falta sobre Gabriel Silva quando o avançado do Sporting ia ficar isolado.

Antes do final, aos 83 minutos, Flávio Gonçalves bisou na partida. Numa jogada individual impressionante, tirou Nibombe da frente e só teve de escolher o lado onde colocar a bola para fazer o 4-0 no marcador.

Com este triunfo, o Sporting alcança os oitavos de final da UEFA Youth League e torna-se no único representante português na prova depois da eliminação do Benfica frente ao AZ Alkmaar. O Mónaco fica pelo caminho na competição.