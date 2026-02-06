Depois de dois jogos difíceis nos playoffs, Sporting e Benfica ficaram a conhecer os adversários para os oitavos de final da UEFA Youth League. Os leões vão defrontar o Eintracht Frankfurt na Alemanha, já os encarnados recebem o AZ Alkmaar, vencedores da prova em 2022/23.

No sorteio realizado em Nyon, ficou definido que os jogos de Sporting e Benfica serão realizados entre os dias 24 e 25 de fevereiro, com a eliminatória a ser disputada num só jogo.

As formações portuguesas já ficaram também a saber o caminho possível até à final da competição. Nos quartos de final, tanto Sporting como Benfica terão de jogar fora de casa, ditou um segundo sorteio.

Caso vençam o Eintracht Frankfurt, os leões terão de deslocar-se a casa do vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Chelsea, já as águias, caso ultrapassem o AZ Alkmaar, vão ao reduto do vencedor do jogo entre o Inter e o Betis.

Os jogos dos quartos de final serão disputados a 17/18 de março, e depois a final four será em Nyon, na Suíça, com as meias-finais a serem disputadas a 17 de abril. O jogo decisivo da competição está marcado para o mesmo local das semifinais, a 20 de abril.

Todos os jogos dos oitavos de final da UEFA Youth League:

Inter – Betis

Eintracht Frankfurt – Sporting

Benfica – AZ Alkmaar

Real Madrid – Chelsea

Zilina – Club Brugge

PSG – HJK

At. Madrid – Maccabi Haifa

Villarreal – Legia Varsóvia

[Artigo atualizado às 12h20]