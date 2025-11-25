A equipa sub-19 do Benfica goleou o Ajax e selou o apuramento para os 16 avos de final da UEFA Youth League.

Num jogo em que não contaram com Gonçalo Moreira, melhor marcador da competição que ficou de fora devido à quota limite de jogadores nascidos em 2006, os comandados de Vítor Vinha foram muito superiores à equipa neerlandesa e resolveram o jogo na primeira parte.

Com um meio-campo forte com bola e um ataque muito móvel e funcional, o Benfica inaugurou o marcador aos 10 minutos, mas quando João Afonso cabeceou colocado para o 1-0, a passe do internacional jovem italiano Federico Coletta, já se contabilizavam pelo menos duas boas ocasiões para os encarnados.

Em desvantagem no marcador, os neerlandeses procuraram ter mais bola, mas quase nunca conseguiram materializar a posse em verdadeiro perigo e acumularam desacertos defensivos que foram sendo aproveitados pelas águias.

Francisco Silva, uma das melhores unidades do Benfica, fez o 2-0 aos 20 minutos após um excelente passe de Tiago Freitas e Eduardo Fernandes (Dudu) ampliou para 3-0 pouco depois em nova assistência de Coletta na sequência de uma transição rápida.

Confortável no jogo, o Benfica ativou o modo gestão daí para a frente, permitindo que o Ajax aparecesse mais vezes junto da grande-área, tendência que se acentuou no início da segunda parte, mas sempre sem que a vitórias das águias fosse colocada em risco.

Diogo Ferreira deu mostras de maturidade e fechou a baliza quando foi necessário, numa altura em que o conjunto neerlandês foi mais incisivo, em contraste com a produção ofensiva dos encarnados, que desacelerou até às primeiras substituições de Vítor Vinha pouco depois da hora de jogo.

Aos 73 minutos, o recém-entrado Gustavo Ferreira fez o 4-0 final num chapéu perfeito ao guarda-redes após um lançamento longo espontâneo de Gonçalo Oliveira, que apanhou os defesas do Ajax desprevenidos.

Num jogo entre dois clubes-referência na formação de talentos, o Benfica prevaleceu sem dificuldades e até podia ter construído uma vitória ainda mais expressiva, apesar do crescimento do Ajax, por mérito ou por consentimento, com o avançar do tempo.

Ao cabo de cinco jogos realizados, as águias têm agora 12 pontos (23 golos marcados e sete sofridos) e estão apuradas para a próxima fase quando ainda lhes falta a receção ao Nápoles a 10 de dezembro.