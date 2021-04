A UEFA confirmou esta sexta-feira que Sevilha, mais concretamente o Estádio La Cartuja, vai substituir Bilbau como cidade-sede do Euro2020.

«Os quatro jogos inicialmente agendados para Bilbau vão jogar-se para o Estádio La Cartuja, em Sevilha. Será permitida uma lotação máxima até 30 por cento da capacidade do estádio para os três jogos do Grupo E e um dos jogos dos oitavos de final», escreveu o organismo que rege o futebol europeu, nas redes sociais.

De resto, Dublin também deixa de ser uma das cidades-sede do Euro2020, mas aqui não há nenhuma sede nova: os jogos agendados para a cidade irlandesa mudam-se para São Petersburgo (três deles, do Grupo E), que já ia receber três partidas do Grupo B e uma dos quartos de final, e para Wembley – apenas um, dos oitavos de final.

A UEFA também anunciou que o Allianz Arena, em Munique, terá no mínimo 14 mil e 500 espectadores nos quatros jogos que vai receber, sendo que um deles é o de Portugal, precisamente frente à Alemanha, da segunda jornada do Grupo F.