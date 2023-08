A futebolista espanhola Aitana Bonmatí foi eleita a jogadora do ano para a UEFA em 2022/23.

Bonmatí foi campeã do mundo por Espanha em 2023, ano em que também venceu a Liga dos Campeões e o título nacional espanhol pelo Barcelona. Foi distinguida esta quinta-feira, na cerimónia da UEFA, no Mónaco, onde recebeu o prémio e onde foi sorteada a fase de grupos da Liga dos Campeões.

A espanhola de 25 anos, que atua no meio-campo, superou a concorrência de Olga Carmona, compatriota do Real Madrid com quem foi campeã do mundo, além da australiana Sam Kerr, do Chelsea.

Kerr ficou na segunda posição e Carmona na terceira.