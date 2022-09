O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, pediu esta quinta-feira «ação conjunta» em prol de um desporto melhor, da luta contra o doping e contra a discriminação à proteção de jogadores e adeptos.

«Uso esta oportunidade para lembrar todos de que os desafios que a sociedade enfrenta não podem ser ultrapassados com ação individual, mas com trabalho conjunto», referiu o dirigente do organismo máximo do futebol europeu.

Numa mensagem em vídeo, o esloveno destacou como «liderar pelo exemplo é o principal princípio da boa governança», com a UEFA como «um parceiro de sempre» na luta pela integridade no desporto.

«Sabemos quanto tem de ser ainda feito, para proteger a saúde e dignidade de jogadores, adeptos e competições. Isto são as batalhas nas quais vamos vencer», acrescentou.

Sobre o trabalho da instituição que lidera, apontou a «luta contra o doping, a manipulação de resultados e discriminação», bem como a parceria com a SIGA, que organizou a Sport Integrity Week na qual o vídeo foi divulgado, em Cascais.