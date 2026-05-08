Três equipas inglesas estão apuradas para as finais de competições europeias deste ano - na Champions League, o Arsenal vai defrontar o PSG; na Liga Europa, Aston Villa joga com Friburgo e o Crystal Palace defronta o Rayo Vallecano.

Três equipas inglesas, uma francesa, uma alemã e uma espanhola. Trata-se de um claro poderio britânico nas competições da UEFA que só tem paralelo em 1990, considerando apenas temporadas com três competições europeias.

Nesse ano de má memória para o Benfica, o Milan bateu os encarnados na final da Taça dos Campeões Europeus, em Viena, com um golo de Frank Rijkaard. Na Taça UEFA (predecessora da Liga Europa), foi a Juventus que bateu a Fiorentina a duas mãos, por 3-1. Rui Barros levantou o troféu.

Por fim, numa competição já esquecida por muitos, a Taça das Taças foi arrecadada pela Sampdoria, quinta classificada da Serie A mas que contava com nomes como Gianluca Vialli, Roberto Mancini ou Gianluca Pagliuca.