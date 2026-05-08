Três vencedores de competições europeias do mesmo país? Só aconteceu uma vez
Proeza foi conseguida apenas por Itália em 1990
Proeza foi conseguida apenas por Itália em 1990
Três equipas inglesas estão apuradas para as finais de competições europeias deste ano - na Champions League, o Arsenal vai defrontar o PSG; na Liga Europa, Aston Villa joga com Friburgo e o Crystal Palace defronta o Rayo Vallecano.
Três equipas inglesas, uma francesa, uma alemã e uma espanhola. Trata-se de um claro poderio britânico nas competições da UEFA que só tem paralelo em 1990, considerando apenas temporadas com três competições europeias.
Nesse ano de má memória para o Benfica, o Milan bateu os encarnados na final da Taça dos Campeões Europeus, em Viena, com um golo de Frank Rijkaard. Na Taça UEFA (predecessora da Liga Europa), foi a Juventus que bateu a Fiorentina a duas mãos, por 3-1. Rui Barros levantou o troféu.
Por fim, numa competição já esquecida por muitos, a Taça das Taças foi arrecadada pela Sampdoria, quinta classificada da Serie A mas que contava com nomes como Gianluca Vialli, Roberto Mancini ou Gianluca Pagliuca.