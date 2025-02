Portugal: Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, FC Porto na Liga Europa.

Países Baixos: Feyenoord e PSV Eindhoven na Liga dos Campeões, Ajax, AZ Alkmaar e Twente na Liga Europa.

A semana de 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final das competições da UEFA traz decisões de apuramento. E traz também, fruto disso mesmo, caráter de importância reforçado para Portugal, na corrida ao 6.º lugar do ranking UEFA (feito a cinco anos), que nesta altura é pertença dos neerlandeses.

Isto porque, além dos pontos que podem ser somados por vitórias ou empates, eventuais apuramentos para os oitavos de final da Liga dos Campeões e/ou da Liga Europa valem pontos bónus, que podem fazer a diferença nas contas finais. Bem como eventuais eliminações de equipas.

Depois de a última semana ter sido negativa para Portugal (0.600 pontos somados para o ranking UEFA) face aos Países Baixos (1.334) - ainda que seja de frisar que Portugal tem três equipas nestes play-off, para cinco neerlandesas - os jogos europeus que se seguem revestem-se, assim, de importância adicional.

As vitórias valem, cada uma, dois pontos para efeitos de ranking. Os empates, um ponto. E a isto há a somar os pontos bónus, também existentes nestas fases a eliminar. Se uma equipa chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, soma mais 1,5 pontos bónus para as contas do ranking. Se o conseguir na Liga Europa, é mais um ponto. De assinalar que, até à final, o apuramento por cada eliminatória nestas duas provas vale 1,5 e um ponto, respetivamente. Na Liga Conferência, vale 0,5 pontos.

O que Portugal pode somar esta semana (e que parece difícil)

Ora, contas feitas, se Benfica, Sporting e FC Porto vencerem os seus jogos (2 + 2 + 2) e se se apurarem para os oitavos de final (1,5 + 1,5 + 1), Portugal somaria 10 pontos, que divididos pelos seus cinco clubes na UEFA em 2024/25 acrescentariam no máximo mais 2.000 pontos esta semana ao seu coeficiente da época.

No entanto, a pontuação máxima possível esta semana é um cenário que se adivinha difícil, sobretudo pela desvantagem de 3-0 que o Sporting leva para o jogo na Alemanha, ante o Borussia Dortmund, na quarta-feira (17h45). O Benfica entra em campo esta noite na Luz (20h00) em vantagem ante o Mónaco (1-0) e o FC Porto vai a jogo em Roma com a eliminatória empatada (1-1) na quinta-feira, em jogo agendado para as 17h45.

Já os Países Baixos podem somar um pouco mais, embora tenham a desvantagem de dividir os seus pontos por seis clubes esta época. Se as cinco equipas vencerem (2 + 2 + 2 + 2 + 2) e se todas se apurarem (1,5 + 1,5 + 1 + 1 + 1), os neerlandeses somam 16 pontos, ou seja, adicionam 2.667 pontos ao seu coeficiente esta temporada.

Na Liga dos Campeões, o Feyenoord visita esta terça-feira o Milan com vantagem de 1-0 e o PSV Eindhoven recebe a Juventus na quarta-feira, com desvantagem de 2-1. Na Liga Europa, para quinta-feira, as três equipas estão em vantagem. O Ajax recebe o Saint-Gilloise com vantagem de 2-0, o AZ Alkmaar vai à Turquia defrontar o Galatasaray com vantagem de 4-1 e o Twente visita o Bodo/Glimt também na frente da eliminatória (2-1).

No meio disto tudo, há uma certeza: se o pior acontecer para Portugal, com eliminações de águias, leões e dragões, Portugal ainda resistirá na Europa do futebol com o Vitória na Liga Conferência. Já os Países Baixos, se tiverem, também no pior cenário, as cinco equipas afastadas, dizem adeus à UEFA em 2024/25. Quanto a equipas eliminadas, de Portugal já caiu o Sp. Braga e dos Países Baixos o Go Ahead Eagles.

As contas da época (e um olhar ao futuro)

Em 2024/25, Portugal, 7.º no ranking UEFA, ganha terreno aos Países Baixos: já somou 15.350 pontos, para 13.250 dos neerlandeses (+2.100). No entanto, a distância ainda é considerável. O coeficiente dos neerlandeses a cinco anos é, nesta altura, de 65.150, para 61.366 de Portugal (-3.784).

Perante este cenário, adivinha-se difícil uma ultrapassagem aos Países Baixos no 6.º lugar ao final desta época. E, num olhar à transição para 2025/26, há ainda que considerar outro aspeto. Na próxima época, 2020/21 deixa de contar para o ranking UEFA e Portugal vai ver descontados 9.600 pontos no seu coeficiente, enquanto os Países Baixos descontarão 9.200 pontos.