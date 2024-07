A UEFA atualizou o ranking de clubes, nesta sexta-feira. Deixa de contar a época 2019/20 para o quoficiente, com a época 2024/25 a iniciar-se agora. Com estas alterações, o FC Porto subiu ao 12.º lugar do ranking. Também o Benfica ascendeu ao 15.º posto, enquanto o Sporting desceu para 35.º.

O FC Porto estava no 21.º posto no final da temporada passada e ultrapassa o Benfica, que estava 'colado' aos portistas, em 20.º. Para a subida do FC Porto, em muito contribui o desempenho da temporada 2020/21, em que a equipa atingiu os quartos-de-final da Champions.

Já 22/23 é a melhor temporada do Benfica. O Sporting desce de 31.º para 35.º lugar, tal como o Sp. Braga, que caiu um posto, para o 43.º.

O líder é o Manchester City, seguido do Real Madrid, Bayern Munique, Liverpool e Roma. O Barcelona está em 18.º lugar, numa das piores posições do clube.