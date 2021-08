Com os resultados dos dez jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na terça-feira, ficou definido o quadro de jogos do play-off da prova milionária, que vai apurar as seis restantes vagas na fase de grupos.

Além do Salzburgo-Brondby, que já estava previamente definido com a entrada de austríacos e dinamarqueses nesta fase, o apuramento das restantes dez equipas para o play-off ditou mais cinco encontros, entre eles o Benfica-PSV Eindhoven.

O quadro de jogos do play-off:

Caminho principal:

BENFICA-PSV Eindhoven

Mónaco-Shakhtar Donetsk

Caminho dos campeões:

Young Boys-Ferencvaros

Sheriff Tiraspol-Dínamo Zagreb

Malmö-Ludogorets Razgrad

Salzburgo-Brondby

Os seis vencedores desta fase vão juntar-se às 26 equipas já certas na fase de grupos, a saber: Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea (Inglaterra), Bayern Munique, Leipzig, Borussia Dortmund e Wolfsburgo (Alemanha), Inter de Milão, Milan, Atalanta e Juventus (Itália), Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilha e Villarreal (Espanha), Lille e PSG (França), Sporting e FC Porto (Portugal), Zenit (Rússia), Club Brugge (Bélgica), Dínamo Kiev (Ucrânia), Ajax (Países Baixos) e Besiktas (Turquia).

O play-off disputa-se nos dias 17 e 24 de agosto.

E os eliminados na 3.ª pré-eliminatória?

Spartak Moscovo, Sparta de Praga, Genk e Midtjylland, que foram eliminados no caminho principal da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, juntaram-se ao lote que é agora de 16 equipas já confirmadas na fase de grupos da Liga Europa, onde já está, entre elas, o Sporting de Braga. Restam mais 16 das 32 vagas por apurar. Dez delas virão dos dez vencedores do play-off da Liga Europa, além dos quatro derrotados no caminho dos campeões do play-off da Liga dos Campeões e os dois derrotados no caminho principal do mesmo play-off (onde está o Benfica).

Já os seis eliminados na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões que eram do caminho dos campeões, no caso Rangers, Legia Varsóvia, Cluj, Sparta Praga, Olympiakos e Estrela Vermelha, vão agora jogar o play-off da Liga Europa, a 19 e 26 de agosto.