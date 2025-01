O Benfica já garantiu mais de 60 milhões de euros (ME) pela participação na Liga dos Campeões em 2024/25, ao passo que o Sporting já encaixou perto de 50 ME com o percurso na liga milionária, até ao fim da fase de liga. Na Liga Europa, o FC Porto já superou os 16 ME, o Sporting de Braga – eliminado na quinta-feira – garantiu quase 14 ME e o Vitória de Guimarães, na Liga Conferência, está perto dos 10 ME.

Na Liga dos Campeões, Benfica e Sporting já tinham garantido, só pela presença na fase de liga, 18,62 ME cada. Porém, as águias, que terminaram no 16.º lugar, garantiram já mais dinheiro do que os leões, que ficaram em 23.º.

O Benfica fez mais 9,1 ME graças aos resultados: quatro vitórias (2,1 ME por cada uma) e um empate (700 mil euros). Conseguiu ainda 1 ME adicional por ter ficado num lugar entre o 9.º e o 16.º. E, pela classificação final, obteve aproximadamente um bónus de 6,172 ME. Este valor resulta de 21 parcelas de cerca de 293.919 euros cada pelo 16.º lugar. De recordar que a parcela-base inicial pela classificação final na fase de liga era de 275 mil euros (total de 666 parcelas, com o 36.º a receber uma parcela de 275 mil euros, o 35.º duas e assim sucessivamente até ao 1.º, que recebe 36 parcelas). Porém, fruto dos 18 empates que houve na fase de liga, número este multiplicado por 700 mil euros sobrantes de cada empate, houve mais 12,6 milhões de euros bónus a distribuir, o que deu mais 18.919 euros a cada parcela.

Já o Sporting somou 7,7 ME por três vitórias e dois empates na fase de liga e cerca de 4,114 ME bónus pelo 23.º lugar. Em comum, águias e leões encaixaram ainda 1 ME cada pela passagem ao play-off. Já quanto ao Value Pillar (recorde aqui como a UEFA distribui os prémios), o valor ainda não está confirmado pela UEFA, mas segundo os dados do Football Meets Data, o Benfica deverá receber perto de 25 ME e o Sporting perto de 18 ME.

LIGA DOS CAMPEÕES:

BENFICA: 60,442 ME aproximadamente

18,62 ME: entrada na fase de liga

9,1 ME: quatro vitórias e um empate na fase de liga

1 ME: qualificação para o play-off

6,172 ME: 21 parcelas de 293.919 euros, pelo 16.º lugar

1 ME: por ter ficado em 16.º

24,55 ME: Value Pillar (não oficial)

SPORTING: 48,984 ME aproximadamente

18,62 ME: entrada na fase de liga

7,7 ME: três vitórias e dois empates na fase de liga

1 ME: qualificação para o play-off

4,114 ME: 14 parcelas de 293.919 euros, pelo 23.º lugar

17,55 ME: Value Pillar (não oficial)

Já na Liga Europa, FC Porto e Sp. Braga já tinham garantido 4,31 ME pela presença na fase de liga, sendo que os minhotos já vinham com 350 mil euros das pré-eliminatórias. Na fase de liga, o FC Porto somou 1,65 ME pelos resultados alcançados, 300 mil euros pela qualificação para o play-off e 1,574 ME pela classificação no 18.º lugar. O Sp. Braga, que fez 1,5 ME com os resultados alcançados, ganhou um pouco menos pela classificação final e, como foi eliminado, não encaixou mais dinheiro com apuramentos. Há ainda o Value Pillar, com valores por confirmar pela UEFA.

De recordar que a parcela-base na Liga Europa pela classificação final era de 75 mil euros. Como houve 35 empates na fase de liga, multiplicou-se por 35 os 150 mil euros sobrantes de cada empate e o total de 5.250 ME deu mais 7883 euros a cada parcela.

LIGA EUROPA:

FC PORTO: 16,504 ME aproximadamente

4,31 ME: entrada na fase de liga

1,65 ME: três vitórias e dois empates na fase de liga

300 mil euros: qualificação para o play-off

1,574 ME: 19 parcelas de 82.883 mil euros pelo 18.º lugar

8,67 ME: Value Pillar (não oficial)

SP. BRAGA: 13,804 ME aproximadamente

350 mil euros: por ter ganho a 2.ª e a 3.ª pré-eliminatórias (175 mil euros por cada uma)

4,31 ME: entrada na fase de liga

1,5 ME: três vitórias e um empate na fase de liga

994.596 euros: 12 parcelas de 82.883 mil euros pelo 25.º lugar

6,65 ME: Value Pillar (não oficial)

Na Liga Conferência, a grande campanha do Vitória já valeu quase 10 ME. Depois dos quase 4 ME garantidos nas pré-eliminatórias e pela presença na fase de liga, os resultados nesta fase valeram mais 1,866 ME, o 2.º lugar na classificação valeu mais de 1 ME de bónus, além de mais 400 mil euros extra por ter ficado entre o 1.º e o 8.º lugar e 800 mil euros adicionais pela passagem direta aos oitavos de final.

A parcela-base pelo bónus final de classificação era de 28 mil euros, tendo passado a 32.393 euros. Isto porque houve 22 empates na fase de liga e houve a distribuição de 2.926 ME pelas 666 parcelas-base.

LIGA CONFERÊNCIA:

VITÓRIA: 9,924 ME aproximadamente

525 mil euros: por ter ganho a 2.ª, a 3.ª pré-eliminatória e o play-off antes da fase de liga (175 mil euros por cada eliminatória)

3,17 ME: entrada na fase de liga

1,866 ME: quatro vitórias e dois empates na fase de liga

1,133 ME: 35 parcelas de 32.393 euros pelo 2.º lugar

400 mil euros: pelo 2.º lugar na fase de liga

800 mil euros: qualificação para os oitavos de final

2,03 ME: Value Pillar (não oficial)