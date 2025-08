Benfica, Sporting de Braga e Santa Clara começam a jogar, respetivamente, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência na próxima semana. Porém, antes disso, na segunda-feira (4 de agosto) realizam-se os sorteios dos play-off das três competições e os três clubes portugueses ficam a saber de antemão que adversários podem ter na última e decisiva ronda antes da fase de liga.

O Benfica joga a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ante o Nice (França), o Sp. Braga mede forças na Liga Europa ante o Cluj (Roménia) e o Santa Clara defronta o Larne (Irlanda do Norte). Todos jogam a primeira mão fora, com o Benfica a jogar a 6 e 12 de agosto, enquanto Sp. Braga e Santa Clara jogam a 7 e 14 de agosto.

Clube a clube, o Maisfutebol traça-lhe os cenários para o play-off nas provas da UEFA.

BENFICA

O Benfica está no caminho das ligas (de recordar que nas pré-eliminatórias há este e o caminho dos campeões) e, no play-off deste caminho, haverá quatro clubes presentes, dois deles cabeças-de-série. O Benfica é, como já se sabia de antemão, o clube com o maior coeficiente UEFA nas pré-eliminatórias da Champions e, por isso, será sempre cabeça-de-série em caso de apuramento. Quem está na mesma condição é o Club Brugge, que tem o segundo melhor coeficiente e nunca pode ser adversário do Benfica se chegar ao play-off.

E é aqui que há um dado relevante a reter: como o sorteio dos play-off se realiza antes de ser jogada a terceira pré-eliminatória, o emparelhamento faz-se, por defeito, com base no mais alto coeficiente de uma equipa que está envolvida na eliminatória. Assim sendo, os cabeças-de-série no play-off serão os clubes que jogam os duelos que envolvem Benfica e Club Brugge. Ou seja, pode ser o Benfica, o Club Brugge… mas também o Nice e o Salzburgo. Portanto, o Salzburgo também nunca pode defrontar as águias, pois será cabeça-de-série se afastar os belgas.

Do lado dos não cabeças-de-série, Rangers e Feyenoord seguem-se como os clubes com terceiro e quarto melhor coeficientes nas pré-eliminatórias da Champions e quem vencer os duelos que envolvem escoceses e neerlandeses pode ser oponente do Benfica no play-off. Assim sendo, são quatro os clubes na rota dos encarnados: o Rangers, o Plzen (que defronta os escoceses), o Feyenoord... e o Fenerbahçe treinado por José Mourinho, que defronta a equipa de Roterdão.

Se o Benfica for eliminado pelo Nice, fica apurado para a fase de liga da Liga Europa, juntando-se (para já) ao FC Porto.

_

SP. BRAGA

O leque de possíveis adversários é mais alargado para o Sp. Braga, sendo a lógica de emparelhamentos a mesma. Isto é, para um clube que se apure para a ronda de qualificação seguinte, no sorteio a hierarquia é feita pelo coeficiente mais alto da equipa envolvida numa eliminatória. No entanto, aqui há outro detalhe adicional: como há equipas da terceira pré-eliminatória da Champions (as dos caminho dos campeões) que vão “cair” para o play-off da Liga Europa, aqui a lógica é contrária: é o menor coeficiente dos dois clubes envolvidos nos duelos da Champions que vai ser usado para fins de sorteio na Liga Europa. Confuso? Damos um exemplo: o Pafos (coeficiente de 11.125) vai jogar na terceira pré-eliminatória da Champions com o Dínamo Kiev (coeficiente de 23.500). No entanto, se o Dínamo for eliminado pelo Pafos, vai “assumir” o coeficiente do Pafos, que é o menor entre ambos, para o play-off da Liga Europa.

O play-off do caminho das ligas vai ser disputado por 24 clubes e, estando lá, o Sp. Braga será um dos 12 cabeças-de-série. Isso já era uma garantia, porque o Sp. Braga é o segundo clube no apuramento para a fase de liga com maior coeficiente, só atrás do Shakhtar Donetsk.

Do lado dos não cabeças-de-série estarão 12 clubes. Porém, para o sorteio, são 20 os possíveis adversários do Sp. Braga: se já há quatro clubes certos como não cabeças-de-série, ainda há 16 clubes envolvidos em oito jogos das terceiras pré-eliminatórias (Champions e Liga Europa) para definir quem joga o play-off. Ao contrário da Champions, no play-off da Liga Europa passa a haver apenas um caminho principal e não dois (o das ligas e o dos campeões).

Se o Sp. Braga for eliminado pelo Cluj, vai jogar o play-off da Liga Conferência… e também já há uma ideia de quem podem ser os adversários (ver no final da peça).

Os possíveis adversários do Sp. Braga:

Rijeka/Shelbourne**

Genk

Pafos/Dínamo Kiev*

Rigas FS/KuPS**

Zrinjski Mostar/Breidablik**

Lincoln Red Imps/Noah**

Aberdeen

Sigma Olomouc

Samsunspor

Häcken/Brann**

Shkendija/Qarabag*

Kairat/Slovan Bratislava*

*Derrotado da terceira pré-eliminatória da Champions, por conhecer à data do sorteio.

** Vencedor da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, por conhecer à data do sorteio.

_

SANTA CLARA

Os açorianos partem para o sorteio como não cabeças-de-série e têm, nesta altura, 32 (!) possíveis adversários no play-off caso eliminem o Larne. Há cinco (os das big-5) já certos e os restantes 27 estão nos 14 duelos da terceira pré-eliminatória da Liga Europa (derrotados) e Liga Conferência (vencedores)… sendo que o Sp. Braga não pode ser adversário caso seja afastado pelo Cluj.

Tal como na Champions e ao contrário da Liga Europa, o play-off da Liga Conferência tem o caminho das ligas (no qual está o Santa Clara) e o caminho dos campeões.

Os possíveis adversários do Santa Clara:

Fiorentina

AZ Alkmaar/Vaduz**

Rapid Viena/Dundee United**

Sparta Praga/Ararat-Armenia**

Anderlecht/Sheriff**

Crystal Palace

Basaksehir/Viking**

Partizan/Hibernian**

Lugano/Celje**

Cluj*

Rayo Vallecano

Maccabi Haifa/Rákow**

Shamrock Rovers/Ballkani**

Omonia/Araz**

Mainz 05

Panathinaikos/Shakhtar*

Besiktas/St. Patrick’s**

Estrasburgo

Jagiellonia Bialystok/Silkeborg**

*Derrotado da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

** Vencedor da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Quem não pode defrontar o Santa Clara… poderá estar no caminho do Sp. Braga

Como antes referido, se o Sp. Braga for eliminado pelo Cluj, vai jogar o play-off da Liga Conferência. E se tal acontecer, mesmo “assumindo” o coeficiente do Cluj, estará entre os 19 cabeças-de-série do caminho das ligas. E, neste hipotético cenário, poderá ter pela frente todos os adversários que o Santa Clara não pode apanhar chegando ao play-off. Nesta altura, são 37 as possibilidades:

Larne**

Astana/Lausanne-Sport**

Servette/Utrecht*

Klaksvik/Neman**

Víkingur Reykjavík/Brondby**

Hajduk Split/Dínamo City**

Riga FC/Beitar Jerusalém**

AEK Atenas/Aris Limassol**

Wolfsberger/PAOK Salónica*

Baník Ostrava/Áustria Viena**

Spartak Trnava/Universitatea Craiova**

Rosenborg/Hammarby**

Fredrikstad/Midtjylland*

AEK Larnaca/Legia Varsóvia*

BK Häcken/Brann*

AIK/ETO Györ**

Zalgiris/Arda Kardzhali**

Polissya/Paksi**

Levski Sófia/Sabah**

*Derrotado da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

**Vencedor da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.