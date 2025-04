Viktor Gyökeres está a viver de longe a melhor época da carreira de futebolista. O avançado do Sporting conta com 34 golos no campeonato e o último hat-trick frente ao Moreirense aproximou o sueco da liderança da Bota de Ouro europeia, comandada por Salah, do Liverpool, com 54 pontos, mais três do que Gyökeres.

No entanto, há vários fatores a ter em conta. Enquanto que o campeonato inglês tem um coeficiente de 2 (o que significa que cada golo vale dois pontos, por ser do top-5 da UEFA), o valor dos golos na Liga portuguesa é de apenas 1.5. O que ainda torna mais incrível a proximidade de Gyökeres a Salah.

No Sporting, ao avançado de 26 anos restam-lhe apenas quatro jogos no campeonato, e também nesse aspeto está em desvantagem em relação aos cinco que ainda faltam jogar pelo Liverpool de Salah.

Fala-se de uma «luta a dois» isto porque, o terceiro colocado da lista para a Bota de Ouro é Robert Lewandowski, com 25 golos, que saiu lesionado do último encontro frente ao Celta de Vigo e não tem data para o regresso aos relvados.

Gyökeres é ainda o único jogador no top-25 de atletas que lutam pelo galardão que possui uma média de mais de um golo por jogo, contanto com um valor de 1.17 golos por jogo: Salah, por exemplo, tem apenas 0.82.

Se o avançado sueco conseguir vencer a Bota de Ouro europeia, será o primeiro jogador de um campeonato fora do top-5 da UEFA a consegui-lo desde... Mário Jardel em 2002, curiosamente também pelo Sporting.

Na Liga Portuguesa, Gyökeres pode estar perto de se juntar ao jogador brasileiro que conquistou o galardão também em 1999 pelo FC Porto e ainda a Yazalde [1974] no que toca aos vencedores do «universo leonino», mas também a Eusébio [1968 e 1973], no Benfica, e ainda a Fernando Gomes [1983 e 1985] pelo FC Porto.

O Campeonato nacional é ainda o terceiro campeonato que «produziu» mais Botas de Ouro europeias, com sete, empatado com a Liga inglesa e atrás das 15 Botas da Liga espanhola, muito por culpa do duelo entre Ronaldo e Messi enquanto fizeram parte das equipas de Real Madrid e Barcelona, respetivamente.

Confira a galeria associada para ver o top-10 da classificação na luta pela Bota de Ouro europeia.