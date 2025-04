O Casa Pia está a tratar do licenciamento na UEFA, caso seja apurado para as competições europeias no final da temporada.

A garantia foi deixada por fonte da SAD dos gansos, no final da conferência de imprensa após o empate (0-0), esta noite frente ao Farense, no Estádio São Luís.

O Casa Pia está, neste momento, no 7.º lugar com 40 pontos, atrás de Vitória de Guimarães (6.º, com 45) e Santa Clara (5.º, com 46).

De resto, o 5.º lugar poderá dar acesso à Liga Conferência, caso a final da Taça de Portugal seja entre Sporting e Benfica.