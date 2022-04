A UEFA pondera acabar com as meias-finais a duas mãos, noticia o The Times. De acordo com aquele jornal, o organismo que tutela o futebol europeu pensa em criar uma Final Four naquela que é a prova rainha do futebol de clubes a partir de 2024/25

A ECA [sigla em inglês de Associação de Cubes Europeus], que é liderada pelo presidente do PSG, parece aprovar a ideia de os últimos jogos serem disputados num só local, num formato já usado noutras provas da UEFA, como a Youth League ou no Futsal.

A experiência de Lisboa em 2020, quando o formato final da prova foi alterado devido às restrições da Covid-19, é tida como positiva pela UEFA, cujo presidente, Aleksander Ceferin, já assumira ao The Times: «Se olharmos para o SuperBowl, é um grande evento e eles [norte-americanos] fazem-no de modo fantástico. Têm concertos, as pessoas vão e divertem-se. Mesmo que se perca dois jogos [as segundas-mãos] pode obter-se mais receita, para compensar. Pode ser um evento fantástico para as televisões e para os patrocinadores. Numa só semana, podia ter-se a final da Liga dos Campeões feminina ou competições jovens, podia ter-se uma semana formidável de futebol. Esses jogos a eliminar são diferentes e mais excitantes.»